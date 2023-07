CorSport su ADL: avesse il patentino farebbe anche l'allenatore del Napoli per dimostrare che solo lui è indispensabile

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come Aurelio De Laurentiis, con l'addio ufficiale di Cristiano Giuntoli, abbia praticamente accentrato tutti i poteri del club su di lui. Il quotidiano, scherzosamente, scrive che ormai gli mancherebbe solo il patentino di allenatore ed avrebbe ricoperto così tutte le mansioni dell'organigramma societario.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport su De Laurentiis:

"Avesse il patentino di allenatore, De Laurentiis si accomoderebbe anche in panchina, per (ri)mettersi in gioco e dimostrare che in fin dei conti nessuno è indispensabile, tranne uno: che ci mette i soldi, anche le idee, una certa personalità che diventa urticante e comunque un decisionismo che non conosce limiti, né prudenza.

Sarebbe una diaspora, se non ci fosse stato uno scudetto, e tutto quello che l’ha preceduto (le coppe, le qualificazioni Champions) a rappresentare il modello quasi perfetto del «Progetto». Ma De Laurentiis è impassibile, freddo, lucido, con un’autostima che s’avverte e risultati che l’esaltano, non è simpatico, non cerca il consenso, diventa litigioso, sferzante e poi conciliante, com’è successo con i tifosi".