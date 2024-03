CorSport - Stamattina Acerbi verrà ascoltato dalla Procura Federale: nessun dietrofront sulla versione

Napoli - Questa mattina Francesco Acerbi racconterà la sua verità. Lo farà in collegamento con il Procuratore Federale Chinè, che invierà un suo rappresentante nel centro sportivo nerazzurro. Al fianco del difensore, come si legge sul Corriere dello Sport, ci sarà anche Capellini, legale dell'Inter. Acerbi confermerà la versione già raccontata a Spalletti ed alla dirigenza nerazzurra: non c'è stato nessun razzismo verso Juan Jesus.

Acerbi ascoltato dalla Procura Federale

