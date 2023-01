CorSport - Sponda dell'Angers, Ounahi più vicino al Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Sponda dell'Angers, Ounahi più vicino al Napoli scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia come il centrocampista del Marocco sia praticamente in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per la sessione estiva di calciomercato. L'idea del Napoli sarebbe quella di chiudere in questo mese l'affare per poi ufficializzarlo a luglio.

Ounahi - Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul centrocampista Ounahi: