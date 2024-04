CorSport - Spalletti sarà invitato per il film "Sarò con te" dello scudetto Napoli

Napoli - Verrà invitato anche Luciano Spalletti alla visione del film "Sarò con te" dedicato allo scudetto del Napoli che uscirà il prossimo 10 maggio come si legge sul Corriere dello Sport:

"Ci saranno contenuti molto intimi riguardanti i pre e postpartita, momenti di spogliatoio tra Spalletti e la squadra, dietro le quinte che vedono come protagonista anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Piccole perle, immagini non comuni, al di là dei gol che si trovano negli archivi. Compatibilmente con gli impegni del calendario, ci sarà anche una prima ufficiale in una sala cinematografica della città e alla quale sarà invitato anche Luciano Spalletti, che lo scudetto se l'è tatuato sul braccio".