CorSport - Spalletti non ha bocciato Immobile: telefonata tra i due prima delle convocazioni

Serie A - Il CT Luciano Spalletti non ha bocciato in alcun modo Ciro Immobile si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che racconta un dettaglio importante sulla situazione del centravanti della Lazio:

"Affaticato, non escluso e neppure degradato. La mancata convocazione di Immobile, capitano dell’Italia eletto da Spalletti non in base alle presenze, si spiega con il buon senso. Salterà Malta e Inghilterra. Decisione concordata e presa dopo un colloquio approfondito, non si tratta di una bocciatura.

Il ct lo voleva convocare, ieri ha chiamato Sarri per informarsi sulle sue condizioni fisiche e poi ha telefonato al centravanti della Lazio, uscito dalla trasferta di Glasgow con un affaticamento muscolare provocato da un lieve trauma. La risonanza a cui è stato sottoposto in mattinata a Roma ha escluso lesioni, Ciro nel pomeriggio si è allenato e oggi verrà di nuovo valutato dai medici della Lazio".