CorSport - Spalletti non fa sconti a nessuno: Anguissa può andare in panca contro l'Inter, il motivo

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport sono ancora tanti i dubbi che Luciano Spalletti si porterà dietro fino al calcio d'inizio. Tra queste potrebbe esserci una clamorosa sorpresa a centrocampo. A rischiare il posto da titolare è Anguissa il quale non è apparso in buone condizioni nell'allenamento congiunto di qualche giorno fa contro la Juve Stabia.

Anguissa in panchina contro l'Inter?

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Anguissa e l'idea Ndombele a centrocampo: