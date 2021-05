CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come avverrà l'accordo tra Luciano Spalletti ed il Napoli. L'allenatore chiuderà in anticipo il suo contratto con l'Inter che scade il prossimo 30 giugno per poi successivamente firmare un biennale con il club di Aurelio De Laurentiis. I legali dell'allenatore e quelli del club azzurro sono già n contatto per la parte burocratica.