Serie A - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore Paulo Sousa rischia l'esonero in caso di non risultato quest'oggi contro il Monza:

"Curva pericolosa a Monza per la Salernitana. I campani non hanno ancora vinto in campionato e il match è molto delicato. Sousa fin qui non è mai stato messo in discussione, ma la sua posizione, in caso di risultato negativo e di prestazione poco convincente, potrebbe indebolirsi".