CorSport - Sorpresa Fiorentina: Nico Gonzalez può andare in panca contro il Napoli

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Nico Gonzalez potrebbe partire dalla panchina domani al Maradona:

"Per Vincenzo Italiano è l’unico giocatore davvero insostituibile. Dopo la partita il tecnico ha confessato, un po’ preoccupato: «E’ distrutto». Nella sfida col Napoli potrebbe anche andare in panchina. Ma di sicuro giocherà almeno uno spezzone, soprattutto se le cose si metteranno male. Perché questo Nico può risolvere le partite in qualunque momento. Sfida speciale A pensarci bene, Gonzalez non vorrà mai mancare la partita nello stadio intitolato al suo idolo Maradona".