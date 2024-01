CorSport - Sondaggio Udinese per Gaetano: potrebbe rientrare nella trattativa Samardzic?

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport nella chiacchierata tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Lazar Samardzic agli azzurri, il club friulano avrebbe chiesto informazioni sulla situazione di Gianluca Gaetano.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Manca un passo, uno scatto, un affondo: cose da Samardzic, insomma. L’Udinese non ha fretta - e si è informata lateralmente su Gaetano - e neanche il Napoli, che però vuole chiuderla: per telefono una stretta di mano non si scambia, ma due paroline che abbiano lo stesso valore ci scappano sempre. Tra amici si usa così".