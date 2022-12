CorSport - Sondaggio Napoli per Frattesi ma il calciatore ha ribadito di volere solo la Roma

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport Frattesi continua a ribadire di voler giocare nella Roma nonostante i sondaggi di Napoli e Inter:

"Frattesi continua a ribadire al Sassuolo che vuole solo la Roma, anche se ci sono stati sondaggi per lui anche da parte di Napoli, Inter e importanti club inglesi. E in ogni caso resta il primo obiettivo della società giallorossa per giugno, quando ci saranno meno restrizioni da parte dell’Uefa e quando il Sassuolo potrebbe mostrare maggiore disponibilità a trattare la sua cessione"