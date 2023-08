CorSport - Solo Spalletti può spezzare lo stallo clausola: può negoziare un maxi indennizzo col Napoli

Notizie calcio. Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, analizza la questione relativa alla possibile nomina di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Nazionale: il nodo principale resta la penale da versare al Napoli per liberare l'ex tecnico.

La Figc non può sostenere una “buonentrata” senza creare un precedente: solo Spalletti può risolvere la questione rompendo l’empasse.

"Si tratterebbe, a tutti gli effetti, di una buonentrata che difficilmente una federazione, ovvero un soggetto pubblico, potrebbe sostenere senza creare un precedente assai delicato. In alternativa, potrebbe accollarsela l’allenatore, se il desiderio di iscrivere il suo nome nella storia della Nazionale azzurra fosse davvero così intenso. Difficile in tempi di mercantilismo sfrenato. Tutti si attendono, quindi, un beau geste di De Laurentiis. Se non dovesse arrivare, il presidente partenopeo non darebbe certo una spinta alla sua popolarità ma allora la tentazione di non fare un favore al tecnico – da cui non sembra essersi lasciato troppo bene – finirebbe per prevalere”.