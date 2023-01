CorSport - Sirigu-Cagliari, il Napoli non chiude alla cessione: si cerca un altro portiere oltre Contini

Calcio Napoli - Il Napoli non negherebbe a Sirigu il sogno di andare a giocare nel suo Cagliari scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il pressing dei sardi nei confronti del portiere è alto ed il Napoli non direbbe di no. Con l'addio di Sirigu, gli azzurri andrebbero su un altro profilo per arricchire l'organico in quanto Contini non potrà bastare.

Interesse Cagliari per Sirigu

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: