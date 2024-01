CorSport - Simeone prova a fingere di ignorare le voci di mercato. Vuole convincere Mazzarri

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un po' qual è lo stato d'animo dell'attaccante Giovanni Simeone che spera di avere più minutaggio nelle prossime gare dove non ci sarà Victor Osimhen:

"Giovanni Simeone prova a convincere il suo nuovo allenatore, a fingere di ignorare le voci del mercato che lo riguardano da vicino, a non ascoltare il brontolio della propria coscienza che certo non può essere lusingata da un minutaggio così basso, quasi inesistente, certo inespressivo. Se la gioca a modo suo, anche lui, sapendo che questo gennaio sarà comunque intenso, da attraversare con fierezza per capire se deve sentirsi dentro al Napoli o in procinto di mettersi in viaggio".