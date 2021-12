Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si complica anche la pista Szalai per il Napoli:

"Costa tanto anche Szalai, nazionale ungherese che il Napoli non ha ancora abbandonato anche per questioni di prospettiva: il colosso della Nazionale ungherese piace molto, sì, ma anche in questo caso il Fenerbahçe ha precisato che non si muoverà se non per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18-20 milioni".