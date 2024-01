CorSport - Sfumato Soumaré per il Napoli: restano in piedi altre due piste

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è sfumata la pista Soumaré per il Napoli:

"Ma le caratteristiche del centrocampista che serve sono diverse da quelle di Barak: in principio fu Soumaré (24), il più simile ad Anguissa, trattativa complicata per un calciatore di stanza al Siviglia ma di proprietà del Leicester; ora restano Mangala (25) del Nottingham e Lukic (27) che al Fulham si sta annoiando e gradirebbe rientrare in Italia per assaporare ancora emozioni vive. In stallo l’affare Samardzic"