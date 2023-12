CorSport - Serviranno 84 giorni per sapere cosa ne sarà del Napoli: Mazzarri si gioca tutto

Notizie calcio. Campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed ottavi di Champions League: come scrive il Corriere dello Sport, saranno 84 giorni di passione per il Napoli di Mazzarri che darà battaglia su quattro fronti ben distinti per capire che tipo di stagione ne verrà fuori.

Ecco un estratto dell'articolo presente sull'edizione odierna del quotidiano:

La Coppa Italia è una tentazione, ci mancherebbe, non è mica figlia di un dio minore, semmai un volano per andarsene poi a spasso, rincorrendo il quarto posto, lusingando la Supercoppa e comunque lasciandosi accarezzare da quell’idea di crema catalana, che chiude questa enorme abbuffata. Perché da qui a lì, dal Maradona all’Olimpico, ci sarà dentro tutto: 84 giorni per sapere cosa ne sarà del Napoli.