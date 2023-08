CorSport - Senza Kvara è un altro Napoli e persino un altro calcio

Calcio Napoli - "Perché senza Kvara è un altro Napoli e persino un altro calcio" scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea quanto la presenza in campo del georgiano cambi praticamente la squadra. Contro il Sassuolo gli sono bastati pochi minuti per lasciare il segno mandando in gol Di Lorenzo:

"E quando Kvara è sparito, mica magicamente, dalla formazione che è entrata in campo con il Sassuolo, il Maradona ha sentito borbottare l’addome: che stia succedendo qualcosa? Garcia ha i suoi metodi, l’ha fatto anche con Anguissa al debutto: dopo un infortunio, invoca prudenza pure a se stesso. E Kvara, dopo un’ora circa, avendo 29 minuti a disposizione (e ignaro che poi gliene avrebbero aggiunti sei di recupero) s’è messo a fare quello che gli viene meglio: il fenomeno".