CorSport sentenzia su Kvaratskhelia: il marziano è sparito evaporando in un dribbling di troppo. Chi ha incastrato Khvicha?

Napoli Calcio - Che fine ha fatto Kvaratskhelia? Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che si pone delle domande sul rendimento del calciatore georgiano finora in questa stagione. Il rendimento non è quello di un anno fa.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il marziano è sparito: chi ha incastrato KK? Ma, soprattutto, dov’è finito? Inghiottito dentro un dribbling di troppo, confinato ai margini di se stesso, Kvara non si vede, come se fosse evaporato dentro una nuvoletta, lasciando di sé solo le bollicine: Mvp significa che sei stato il più bravo, il più bello e, nel suo caso, persino il più buono, si direbbe un fuoriclasse - e si dica pure - perché per un anno intero, mica per un giorno o una notte, ha riempito il calcio del suo talento".