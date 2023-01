CorSport - Scatto Napoli: Ounahi per giugno! Gli azzurri giocano d'anticipo con l'Angers: la formula dell'affare

Calciomercato Napoli - Scatto Napoli: Ounahi a giugno. Questo è il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Corriere dello Sport che racconta un po' quale è la strategia degli azzurri per aggiudicarsi il centrocampista dell'Angers che si è messo in mostra nell'ultimo Mondiale in Qatar con la maglia della nazionale del Marocco.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Ounahi al Napoli:

"Ci stanno provando in tanti, il Leicester sarebbe arrivato a proporre venti milioni, però il Napoli resterebbe in vantaggio: tutto merito di un tackle in anticipo, che garantirebbe all’Angers di incassare una cifra analoga subito, cedere il calciatore adesso - a gennaio - e però tenerselo in prestito sino a giugno. Così, per sperare di salvarsi.

il Napoli ha una strategia, appartiene ad un progetto ormai quasi ventennale, e già in passato è stato battuto il sentiero della prenotazione. Inler venne strappato all’Udinese nel 2011 a gennaio, con stretta di mano puntualmente rispettata sei mesi dopo; e Koulibaly, nel 2014, divenne azzurro di fatto proprio in chiusura del mercato invernale, sfruttato per farsi concedere dal Genk la promessa che poi, più in là, il K2 sarebbe stato adagiato a Castel Volturno, per la modica cifra di sette milioni di euro. Ounahi ha un costo più elevato, l’ha stabilito il Mondiale e rischia di farlo stabilizzare o accrescere quel suo contratto con l’Angers, che scadrà nel 2026: bisogna trattare e dovendolo fare il Napoli s’è portato un po’ di lavoro avanti".