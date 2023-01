CorSport - Scacco matto in 4 mosse: così Inzaghi ha mandato in tilt Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di scacco matto in 4 mosse fatto da Simone Inzaghi a Luciano Spalletti nella vittoria dell'Inter sul Napoli:

"Già, ma quali sono state le mosse decisive per superare il Napoli? Innanzitutto l’atteggiamento: la scelta è stata quella di lasciare il possesso al Napoli, senza perdere l’aggressività. Attraverso la compattezza davanti alla propria area, il pressing e il recupero palla, infatti, l’Inter ha potuto sfruttare le ripartenze, approfittando degli spazi che si aprivano nella metà campo avversaria. E’ indicativo che, nonostante una gara di attesa, Dzeko e soci siano stati molto più pericolosi dei partenopei. La compattezza, però, non è sufficiente quando ci si trova davanti elementi in grado di far saltare il banco con una sola giocata.

Beh, il Napoli ne aveva principalmente due: Kvaratskhelia e Osimhen. Il georgiano è stato ingabbiato nella morsa del trio Darmian-Skriniar-Barella. E preziosa è stata la scelta di partire con l’ex-Parma piuttosto che con Dumfries: serviva più attenzione e anche Kvara se n’è accorto. In merito a Osimhen, il pericolo era concedergli la profondità. Ebbene, grazie ad Acerbi non l’ha mai avuta, tranne in un’occasione, comunque ben gestita dall’ex-Lazio.

Dovendo vincere, è chiaro che la fase offensiva fosse altrettanto importante. Così, la scelta di Inzaghi è stata quella di mettere da parte il gioco più manovrato per puntare sulla verticalità, arrivando in porta con pochi passaggi e creando situazioni in cui il Napoli è andato in sofferenza sin dall’inizio. Infine, la gestione della gara: pure l’amministrazione delle forze, infatti, era importante"