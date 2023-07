CorSport - Sarri non ha smesso di chiedere Zielinski a Lotito

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Maurizio Sarri non smette di chiedere Zielinski e non solo al suo presidente Lotito:

"Nelle ultime settimane ha indicato quattro obiettivi: Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini per rinforzare i ruoli scoperti. Ha detto sì a Hudson-Odoi, ma anche l’acquisto dell’inglese è sfumato perché la società non è convinta del rendimento che può offrire. E’ reduce da infortuni e si è mosso spesso in prestito. Sarri aveva indicato Sanabria per il ruolo di vice Ciro, è arrivato Castellanos".