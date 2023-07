CorSport - Sarri ha ribadito a Lotito che vuole Zielinski: la reazione del presidente

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport scrive su Zielinski e la Lazio:

"Mau e il suo staff, nel ritiro di Auronzo, sono tornati alla carica: gli hanno spiegato che Zielinski sarebbe preciso per le esigenze della Lazio, già conosce i movimenti e il calcio del tecnico ex Napoli, non avrebbe difficoltà di inserimento, mitigando i rimpianti per l’addio di Milinkovic. Lotito non ha detto no, ma neanche sì. Lavora su altri tavoli. Si potrebbe fare solo se il polacco non rinnovasse con il Napoli e DeLa abbassasse le pretese"