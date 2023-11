CorSport - Salernitana-Napoli, improvviso boom dato settore ospiti: le ultime

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport c'è stata una improvvisa impennata per quanto riguarda il numero di biglietti venduti per il settore ospiti di Salernitana-Napoli:

"Improvvisa impennata nella prevendita dei biglietti per il derby con il Napoli, in programma sabato alle 15 all’Arechi. Si è passati dai 1.600 di martedì ai 3.300 di ieri sera, di cui appena 229 del settore ospiti. A questi numeri bisogna aggiungere i circa 11.000 abbonati. I biglietti del settore riservato ai tifosi azzurri possono essere acquistati dai residenti fuori Campania purché in possesso di tessera del tifoso del Napoli ed anche dai residenti in provincia di Salerno ma sempre fidelizzati con il club azzurro".