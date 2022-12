CorSport - Rrahmani sarà convocato per Inter-Napoli: novità sui recuperi dei reduci dal Qatar

Calcio Napoli - Il Napoli avrà l'imbarazzo della scelta per la gara di Milano contro l'Inter. I reduci dal Mondiale saranno tutti a disposizione di Spalletti. L'unico dubbio è legato alla presenza di Rrahmani:

"Ovvero, i reduci del Mondiale: da Anguissa a Zielinski, passando per Kim, Olivera e il Chucky. Tutti regolarmente con la squadra ormai da qualche giorno e tutti pronti a ricominciare dall'Inter. Spalletti permettendo, certo. Nonostante manchi ancora un po', comunque, l'idea è che Kim, Frank e Zielo si sistemeranno regolarmente in difesa e a centrocampo dal primo minuto, mentre ancora da verificare è il ritorno di Rrahmani in coppia con Minjae dopo un'assenza prolungata sin dalla trasferta di Cremona del 9 ottobre. Tre mesi, praticamente. Ieri, comunque, il difensore ha lavorato in gruppo mostrando nuovi progressi: la sua convocazione, a questo punto, è scontata. E al resto, come sopra, penserà il signor Luciano"