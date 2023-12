CorSport - Roma-Napoli, Dybala può andare in panchina! Mourinho ha già pronto il piano partita

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il momento che vive la Roma di Mourinho, avversaria domani sera all'Olimpico del Napoli. Ecco quanto si legge quest'oggi sul quotidiano:

Mourinho non si fida del Napoli. Ha osservato ovviamente la debacle di martedì sera in Coppa Italia contro il Frosinone ma anche altre partite dell’era Mazzarri: la sua priorità sarà contenere Osimhen, che lo scorso anno ha determinato sia all’andata che al ritorno la differenza tra le due squadre. E nella fase offensiva spera che il suo, di centravanti, cioè Lukaku, possa sostenere il peso dell’attacco anche senza Dybala (che giocherà contro la Juve ma già domani potrebbe andare in panchina). L’atteggiamento strategico sarà verosimilmente lo stesso delle ultime volte: palla agli altri, aspettando magari di sfruttare un’occasione. Servirà in ogni caso una Roma lucida e matura. Non essendo solida come lo scorso anno, non potrà coprirsi e basta. Dovrà anzi cavalcare con coraggio tutte le praterie che il Napoli le offrirà, per provare a fare risultato.