CorSport rivela: quattro tifoserie avevano pianificato agguato ai tifosi Napoli a Genova

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport ai tifosi del Napoli sarebbe stato pianificato un agguato, poi non verificatosi in quanto gli scontri sono avvenuti sull A1, da altre tifoserie a Genova. A partecipare sarebbero dovute esserci non solo ultras della Samp ma anche quelli di squadre storicamente nemiche del Napoli:

"Poteva davvero succedere il finimondo. Non che bloccare un ’ autostrada e dar vita a una maxi-rissa sia poco , ma provate a immaginate uno scontro tra gli ultras del Napoli da una parte, e quelli di Sampdoria, Bari, Hellas Verona e Ternana dall'altra (ognuna di queste tifoserie è nemica dei napoletani e amica dei doriani), nei pressi dello stadio Marassi, in un quartiere affollato di persone che poteva trasformarsi in una trappola mortale. È la nuova pista che stanno battendo gli inquirenti della Procura di Arezzo e delle Digos di Roma e Napoli, impegnati in una doppia direzione: dare un volto e un nome ai protagonisti degli scontri sull'A1 e indagare su quanto accaduto prima, durante e dopo".