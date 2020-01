CorSport rivela: "Fu Sarri a rifiutare l'arrivo di Immobile a Napoli. Il calciatore si sarebbe fatto in quattro per vestire l'azzurro"

Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, la serata perfetta prevede un solo copione. Un gol per raggiungere quota 20 in campionato, un mito come Bruno Giordano a quota 108 con la maglia della Lazio e soprattutto contribuire a piegare il Napoli. Un motivo in più per Ciro Immobile, perché in Serie A non c’è mai riuscito: un pareggio e ben nove sconfitte, di cui le ultime cinque consecutive. L’azzurro, con qualsiasi tonalità, lo ha sempre fatto soffrire. Bravi Lotito e Inzaghi a fiutare l’affare giusto per catturarlo e portarlo a Formello nell’estate 2016, quando era stato proposto invano dai suoi procuratori a De Laurentiis. Ciro da Torre Annunziata si sarebbe fatto in quattro per giocare nel Napoli. Cercava squadra e voleva rientrare in Italia dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Siviglia. Higuain era stato preso dalla Juve sfruttando la clausola di rescissione, Sarri non era convinto di portarlo al San Paolo, Immobile venne ignorato e snobbato. Eppure costava pochissimo. Marco Sommella e Alessandro Moggi, i suoi agenti, avevano fissato condizioni convenienti con il Siviglia per proporlo: circa 10-11 milioni. La Lazio, a luglio, riuscì a chiudere a 9. Un capolavoro.