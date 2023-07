CorSport - Rischio concreto per Lozano di finire fuori rosa: due offerte messe in stand-by

Calciomercato Napoli - Il rischio di finire fuori rosa per Hirving Lozano resta davvero molto alto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il messicano ha due offerte dalla Mls ma per adesso non arrivano segnali positivi. De Laurentiis non intende fare sconti: se non accetterà la cessione, il Chucky verrà messo fuori dal progetto tecnico.

Hirving Lozano fuori rosa

