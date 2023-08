Rinnovo Osimhen non ancora chiuso: ipotesi clausola valida anche per l’Italia, i dettagli

Calcio Napoli - "De Laurentiis è il boss, stiamo ancora negoziando" ha dichiarato Victor Osimhen al fischio finale della gara di Frosinone. Una dichiarazione, secondo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, che disorienta un po' tutti. Quasi un giallo, per quanto riguarda l'annuncio del rinnovo di contratto che sembrava davvero roba praticamente fatta, chiusa e soltanto da annunciare.

Victor Osimhen

Annuncio rinnovo di Osimhen

Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, a Rivisondoli De Laurentiis e Calenda avevano dato vita ad una estenuante trattativa per prolungare il contratto di Osimhen. L'accordo in definizione prevede contratto fino al 2026, ingaggio lordo da 15 milioni di euro a stagione ed anche una doppia clausola. Nel 2024 valida solo per l'estero per il valore di 150 milioni di euro. Nel 2025 stessa clausola, stesso importo ma eventualmente da utilizzare anche per l'Italia.