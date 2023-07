CorSport - Rinnovo Osimhen gestito personalmente da ADL: spunta un indizio rilevante

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio alle trattative per il possibile prolungamento di contratto dell'attaccante Victor Osimhen che ha un accordo in scadenza fino al 2025. Per il quotidiano c'è un indizio che farebbe ben sperare tutti. Si tratta della foto pubblicata da VO con la maglia del Napoli old style proprio nella giornata di ieri. Per il Corriere dello Sport si tratta di un messaggio d'amore che potrebbe essere interpretato come positivo per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

