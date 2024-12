CorSport - Rinnovo Olivera ad un passo: Manna ha incontrato l'agente

Napoli - Il Corriere dello Sport conferma quelle che sono le ultime voci sul rinnovo di Olivera con il Napoli, che è diventato ormai un punto fermo della formazione di Antonio Conte:

Il rinnovo di Mathias Olivera entra nel vivo. Pablo Boselli, l’agente del mancino del Napoli e della Celeste, uno dei migliori di questo inizio di stagione, ha incontrato al centro sportivo di Castel Volturno il ds Manna per continuare ad approfondire il discorso del prolungamento del contratto con ritocco dell’ingaggio. Il rapporto di Olivera con il club, attualmente, è in scadenza nel 2027 e le parti stanno lavoran d o per allungare fino al 2029 con opzione al 2030. L’intesa sul nuovo stipendio è vicina: la volontà è chiudere al più presto.