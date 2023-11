CorSport - Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli: ecco quando le parti ne riparleranno

Calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato ancora il segno nella sua Georgia brillando contro la Spagna. Il numero 77 è pronto a mettersi a disposizione di Walter Mazzarri per la gara di Bergamo contro l'Atalanta. Ieri il CT Sagnol ha parlato di Bayern, Real Madrid e Barcellona sulle tracce di Kvara mettendo un po' di brividi ai tifosi napoletani.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Kvara è il calcio che conquista e pure lo “scultore” da blindare con un contratto fino al 2027 che sta lì - un milione e duecentomila euro annui - e che diventerà di nuovo argomento di discussione: se n’è parlato, lateralmente, nell’estate scorsa; se ne riparlerà, fatalmente, quando i problemi attuali saranno stati superati, quando il Napoli riuscirà a calarsi di nuovo e con continuità nella sua “normalità”, che sta in una dimensione diversa da quella attuale, che somigli assai più a quella della passata stagione per consentire di parare i colpi. «È inevitabile che giganti del calcio come il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Barcellona siano interessati a lui». Chi non l’avrebbe detto che se ne sarebbero accorti anche sulla terra, mica soltanto su Marte?"