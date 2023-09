CorSport - Rinnovo Kvaratskhelia: il Napoli alza l'offerta ma la distanza resta ampia. L'agente è tornato in Georgia

Calcio Napoli - Ci sarebbe ampia distanza tra il Napoli e l'agente di Khvicha Kvaratskhelia per quanto riguarda le trattative per il prolungamento di contratto. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come tra ADL e Jugeli non ci sia stato alcun incontro e che l'agente del georgiano abbia lasciato Napoli dopo esserci stato diverse settimane in attesa di incontrare il presidente De Laurentiis.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: