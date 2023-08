CorSport - Rinnovo e infortunio i tormenti di Osimhen. Ieri Calenda in ritiro: distanza ragguardevole da offerta ADL

Calciomercato Napoli - Non è un momento d'oro per Victor Osimhen spiega il Corriere dello Sport. L'attaccante è fermo ai box praticamente da quattro giorni mentre sul fronte legato al rinnovo non ci sono segnali che indirizzano la trattativa verso il finale con tanto di lieto fine. Ieri a Castel di Sangro si è rivisto Roberto Calenda.

Victor Osimhen

Rinnovo di Osimhen con il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: