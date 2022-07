CorSport - Rilancio Napoli per Kim: il calciatore cambia idea sul Rennes! Vuole l'azzurro per due motivi

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli non molla il difensore Kim del Fenerbahce. I francesi del Rennes sembravano in vantaggio ed anche in chiusura ma nelle ultime ore si è fatto sotto il club di Aurelio De Laurentiis.

"Parallelamente continua anche la sfida con il Rennes per Kim: è lui il prediletto di Spalletti per completare la difesa. Il club francese s'era mosso per benino e aveva anche informato il Fenerbahce di essere pronto a pagare l'intero importo della clausola rescissoria - 20 milioni di euro -, ma poi l'arrivo del Napoli sulla scena ha scombussolato i piani e anche le idee del giocatore; inizialmente intenzionato a raggiungere Genesio, già conosciuto ai tempi recenti del Beijing Guoan, ma poi corteggiato e disorientato dalla prospettiva di giocare in Italia e in Champions. Il Napoli non cede, non retrocede e anzi rilancia: attende e lo fa anche con fiducia".





