CorSport - Real Madrid-Kvaratskhelia: arriva la contromossa di ADL, la situazione

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia inizia a piacere alle maggiori squadre d'Europa. Tra queste c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti che sta guardando con molta attenzione questo 22enne georgiano che si è preso la scena nella sua prima stagione di Napoli a suon di gol, assist e serpentine da urlo. D'altronde era anche inevitabile che le big mettessero gli occhi su Kvara visto il rendimento superlativo che sta avendo in serie A ma anche in Champions League.

Interesse Real Madrid per Kvaratskhelia

Dunque il Real Madrid studia Kvaratskhelia ma il Napoli per adesso non si scompone più di tanto. Come si legge sul Corriere dello Sport, De Laurentiis vuole blindare il suo gioiellino raddoppiandogli l'ingaggio attuale di 1,4 milioni fino al 2027. Il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che a fine stagione andrà in scena un adeguamento. Dunque le sirene madridiste per adesso non fanno breccia in ADL che non ha alcuna intenzione di dare via Khvicha.