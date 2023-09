CorSport - Questo Napoli è figlio delle scelte di ADL che ha incentrato tutto intorno a sé

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che questo Napoli di garcia è figlio soprattutto delle scelte fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis che questa estate ha voluto che tutto ruotasse intorno a lui dopo gli addii di Giuntoli e Spalletti:

"Ma il Napoli di Garcia non c’è ancora, non è più quello dell’anno scorso, non è neppure altro, è un soggetto indefinito, è una squadra scomposta, improvvisamente depotenziata nella sua straordinaria autorevolezza offensiva e poi pure fragile nella propria organizzazione difensiva. Il Napoli è un po’ figlio della propria estate, che De Laurentiis ha incentrato intorno a sé, al proprio intuito, a quelle visioni che in passato hanno indicato una rotta nuova, anche rivoluzionaria, ma in presenza di scelte illuminanti e diverse".