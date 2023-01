CorSport - Probabile formazione Napoli contro la Juve: la scelta di Spalletti su Kim, due ballottaggi

Calcio Napoli - La formazione anti Juve non è ancora stata decisa da Luciano Spalletti il quale si porterà dei dubbi di formazione fino al calcio d'inizio. Qualche indizio verrà fuori sicuramente dall'allenamento odierno di Castel Volturno che lo staff tecnico, come sempre d'altronde, monitorerà con grande attenzione. In sfide come quelle di domani sera anche il minimo dettaglio può fare la differenza per vincere.

Probabile formazione Napoli contro la Juve

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato quale potrebbe essere la probabile formazione Napoli per domani sera: