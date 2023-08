CorSport - Probabile doppio sold out al Maradona con Sassuolo e Lazio

Calcio Napoli - Possibile doppio sold out al Maradona per le prossime due gare casalinghe di campionato del Napoli. E' questa la previsione che fa questa mattina il Corriere dello Sport analizzando i numeri dei biglietti venduti nelle ultime ore per assistere alle partite contro Sassuolo e Lazio.

"La sensazione è che si registrerà il tutto esaurito sia contro il Sassuolo che sabato 2 settembre, quando al Maradona ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, squadra vicecampione d’Italia, ma arrivata a 16 punti dagli azzurri. I prezzi sono più alti, ma la prevendita va a gonfie vele: sarà il primo big match stagionale per il Napoli Rudi Garcia".