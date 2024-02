Napoli Calcio - Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno è previsto un faccia a faccia tra Walter Mazzarri e la squadra si legge sul Corriere dello Sport:

"Tre giorni. Tre giorni per capire come salvare la stagione in tre mesi. Oggi, intanto, a Castel Volturno sono in agenda il faccia a faccia tecnico-squadra e il primo allenamento verso il Barça".