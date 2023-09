CorSport - Più Immobile che Raspadori nella prima Italia di Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul ballottaggio Raspadori-Immobile contro la Macedonia:

"Raspadori tenterà di scavalcare Immobile, capitano già annunciato in conferenza stampa, sorridente e carico come una molla. Sul centravanti, in attesa di conferme dall’ultimo allenamento, si può ragionare. Retegui è apparso da subito relegato alla terza fila. Il tema tattico di Skopje e le combinazioni offensive viste nell’allenamento di lunedì sembrano ideali per esaltare l’attacco nello spazio e il gioco verticale di Immobile. Il palleggio di Raspadori è forse più adeguato al lavoro di cucitura della manovra che servirà martedì per stanare l’Ucraina a San Siro".