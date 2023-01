CorSport - Petagna piace alla Fiorentina: il suo cartellino è ancora del Napoli

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport la Fiorentina starebbe cercando una punta. Tra i nomi c'è Andrea Petagna del Monza il cui cartellino è ancora però di proprietà del Napoli:

"L’altro nome che la squadra mercato della Fiorentina ha iniziato a valutare è quello di Federico Bonazzoli, giocatore di proprietà della stessa Salernitana (che valuta il classe ’97 tra i 4 e i 5 milioni) che rispetto allo scorso anno ha trovato qualche difficoltà in più a livello di rendimento. Motivo per cui non è escluso che la punta possa scegliere di cambiare maglia a gennaio. Sul fronte dei prestiti, invece, l’idea più recente dei viola è quella che porta ad Andrea Petagna del Monza (ma di proprietà del Napoli) che tuttavia ha fin qui messo assieme un solo gol in Serie A".