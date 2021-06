CorSport - Per Petagna un'estate in bilico: decisivo il ritiro di Dimaro per convincere Spalletti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Andrea Petagna che potrebbe anche andare via da Napoli.

PETAGNA IN BILICO?

Il quotidiano scrive: "E dunque, che ne sarà del volenteroso e appassionato Andrea? E’ tutto da vedere, è tutto da valutare, tenendo in conto che, dopo aver cambiato tecnico, il Napoli dovrà cambiare necessariamente pelle (e anche diversi uomini). Sarà per lui un’estate per così dire in bilico, con le orecchie orientate su “radiomercato”, ma con la possibilità di essere valutato attentamente nei giorni del prossimo ritiro da uno Spalletti che ha intenzione di non lasciare nulla al caso. L’ariete triestino potrebbe altresì continuare a rafforzare un reparto non necessariamente destinato a subire ritocchi (con la probabile conferma di Mertens), ma che si ritroverebbe di nuovo a corto di argomenti a gennaio, privo di Osimhen destinato alla Coppa d’Africa".