CorSport - Per Osimhen cinque giorni di convalescenza e forse non è neanche finita qui

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui problemi fisici che stanno tenendo lontano dal campo Victor Osimhen:

"Osimhen non c’è e non può lottare assieme a loro: cinque giorni di convalescenza e non è finita (forse). Kvara sta fuori, al fianco del socio, però tornerà, anche presto".