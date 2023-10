CorSport - Per la guarigione del Napoli servono altre prove: finora vinto solo con squadre di livello inferiore

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona. Ecco cosa ha scritto Alessandro Barbano nel suo editoriale:

"Perché la vittoria a Verona racconta l’orgoglio azzurro, non la guarigione. Per quest’ultima servono ben altre prove. Fin qui il Napoli ha vinto contro quasi tutte le squadre di livello inferiore (se si eccettua il pareggio con il Genoa), e non era scontato. Ma ha perso contro due squadre di medio-alto livello come Lazio e Fiorentina e contro una big come il Real Madrid. Saranno l’Union Berlino e il Milan a dire una parola definitiva sulle prospettive di Rudi Garcia".