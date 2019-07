CorSport - Ounas piace sempre al Lilla, ma prima di cederlo il Napoli vuol far chiarezza in attacco

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Ounas dovrebbe rientrare, come da norma, il quindici agosto, quando dovrà arrivare anche Koulibaly, ma il destino dell’attaccante algerino è ancora incerto.

Il Lille non ha smesso di inseguirlo, anche dopo che è sfumata la trattativa Pepé, e dunque resta aperta la porta del campionato francese, quello che gli ha dato visibilità e dove non mancano gli estimatori. Ma il Napoli deve anche aspettare le evoluzioni del mercato, prima eventualmente di liberare quella corsia: però due settimane (anche di sole e di mare) potrebbero essere sufficienti per capire cosa sarà di Ounas.