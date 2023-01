CorSport - Ounahi-Napoli: Giuntoli vuole chiudere subito per lasciarlo in prestito all'Angers. In estate possono salutare due centrocampisti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport continua ad accostare il nome del centrocampista Ounahi al Napoli. La valutazione che fa l'Angers è di 20 milioni, una cifra destinata a salire dopo l'effetto Mondiale. Il Napoli è interessato. Giuntoli vorrebbe chiudere adesso per lasciare Ounahi in prestito all'Angers fino a giugno ma la concorrenza è molto alta.

Ecco cosa scrive nel dettaglio il Corriere dello Sport sull'interessamento Napoli per Ounahi:

"È, per dirla brutalmente e anche banalmente, una questione di danaro: vince, come sempre, chi offre di più in euro e pure in condizioni. Il Napoli vorrebbe dialogare pure immediatamente, chiudere l’affare Ounahi con l’Angers, poi lasciarlo in prestito ai francesi, ritrovarselo in organico per la prossima stagione, quando altre scelte poi andranno fatte: Ndombele, a esempio, è un prestito del Tottenham che richiederà un investimento cospicuo; e Demme, tra sei mesi, potrebbe avere voglia di rimettersi in discussione altrove. Si possono aprire varchi, oppure no, che hanno indirizzato il Napoli a spingersi verso Angers: la strada è affollata, Leicester e Olympique percorrono lo stesso sentiero. Ed il mercato è appena partito, ma già si sente il rumore dei soldi".