Ounahi-Napoli, arriva il diktat degli azzurri: la situazione

Calcio Napoli - Il Napoli resta interessato a Ounahi ma intende mettere le cose in chiaro. Come si legge sul Corriere dello Sport gli azzurri non intendono sborsare in alcun modo 20 milioni cash. La proposta del club di Aurelio De Laurentiis è ferma a 15 più bonus. Non sono previsti ulteriori rilanci.

Diktat Napoli per Ounahi

