CorSport - Osimhen titolare con il Barcellona, c'è un dettaglio importante sul nigeriano

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen torna a Napoli a quarantotto ore dalla partita in programma al Maradona con il Genoa. Ne parla il Corriere dello Sport.

Osimhen tornerà titolare mercoledì in Champions con il Barcellona, nell’andata degli ottavi di finale ancora in programma al Maradona:

“Un dettaglio importante perché in questo modo Victor - così come i compagni - eviterà la sollecitazione di un’altra trasferta ravvicinata andata-ritorno in poche ore. L’aspetto fondamentale però è che Osimhen, da oggi, sarà a completa disposizione della missione Champions”